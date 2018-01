Romário marca 3 e Flu goleia o Guarani Em um jogo tumultuado o Guarani foi goleado pelo Fluminense, por 5 a 2, na noite deste domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor reencontrou seu melhor futebol e ainda foi presenteou seus torcedores com três gols do artilheiro Romário, sendo um de bicicleta. O Fluminense construiu sua vitória no primeiro tempo, embalado pelos gritos do técnico Renato Gaúcho à beira do campo. Impotente, o Guarani pareceu não ter entrado em campo para atuar e foi envolvido pelo toque de bola tricolor. Aos 23 minutos, o meia Zada fez o primeiro gol da partida em um chute de esquerda no canto direito do goleiro Jean. Como não conseguiu anular as jogadas de ataque do Tricolor, os atletas do time paulista optaram por fazer um número excessivo de faltas. A conseqüência foi a expulsão do zagueiro Alex, aos 34 minutos. Quatro minutos depois, a defesa do Guarani falhou e Josafá ampliou a vantagem. Na tentativa de organizar o Guarani, o técnico Pepe substituiu o atacante Rodrigão por Lúcio no segundo tempo. Mas, aos dois minutos brilhou a estrela de Romário, que marcou um belo gol de bicicleta, depois de um cruzamento do lateral-esquerdo Jadílson desviado por Jean. Apesar da desvantagem, o Guarani ainda tentou esboçar uma reação e aos dez minutos o meia Marquinhos cobrou uma falta e diminuiu a diferença. Antes que o time paulista se entusiasmasse, Romário voltou a mostrar habilidade, chutou de direita na grande área e marcou o quarto gol do Fluminense, aos 13 minutos. A vitória parcial fez com que os jogadores do Fluminense diminuíssem o ritmo, o que permitiu maiores possibilidades de ataque ao Guarani. Aos 32 minutos, em uma falha da defesa tricolor, Marquinhos dominou a bola pela direita, dentro da grande área, e chutou forte para marcar o segundo gol do time paulista. O segundo gol de novo ânimo ao Guarani que ainda teve forças para pressionar o Fluminense. Mas, em um contra-ataque, Romário entrou livre na grande área e sofreu pênalti, aos 39 minutos. A marcação da penalidade revoltou os jogadores do time paulista que cercaram o árbitro Lourival Dias Lima Filho e foi necessário a entrada da Polícia Militar em campo. Após seis minutos de paralisação e a expulsão do zagueiro Paulão, Romário cobrou e fez o quinto gol do Fluminense - o seu quarto em dois jogos, desde que voltou do Catar - encerrando o marcador. O Guarani ainda terminou a partida com mais um jogador expulso, desta vez, Lúcio. Classificação