Romário marca e Flu vence o Corinthians Um dia depois de agredir um torcedor e colocar o Fluminense numa das maiores crises de sua história, o atacante Romário se redimiu plenamente. Aos 42 minutos do segundo tempo - numa das raras participações suas em toda a partida - o Baixinho marcou um belo gol e o Fluminense venceu o Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor subiu para 41 pontos e saiu da zona do rebaixamento, passando o Bahia, que perdeu para o Santos por 7 a 4 em Salvador, e permanece com 39. O Corinthians continua com 52 pontos. O placar do jogo, no entanto, teve a interferência direta do árbitro Leonardo Gaciba (RS). O juiz anulou um gol legítimo do Corinthians marcado por Gil aos 5 minutos do segundo tempo e não marcou impedimento na jogada que originou o gol do Fluminense. Na próxima rodada, o time carioca enfrenta o Bahia, em Salvador. O Corinthians pega o Atlético-PR no Pacaembu. Fluminense e Corinthians fizeram um jogo muito ruim tecnicamente, com muitos erros de passes; excesso de faltas de ambos os lados e raras oportunidades de gols. Pressionado pelo escândalo protagonizado por Romário na véspera, Fluminense tinha mais vontade. Faltava, no entanto, talento. Jogando com Carlos Alberto, Marcelo e Romário à frente, o Tricolor tinha mais presença no ataque. Apesar disso, criava poucas chances de gol. Por três vezes, ao longo de toda a primeira etapa, o Fluminense chegou ao gol de Rubinho com algum perigo. Primeiro numa falta da entrada da área cobrada por Rodolfo. Depois, numa jogada de Carlos Alberto, que invadiu a área e obrigou Rubinho a fazer ótima defesa e, por fim, num chute de fora da área de Júlio César. Os paulistas estavam melhor armados em campo. Tinham uma defesa consistente e um meio-de-campo que marcava com certa eficiência. Apesar disso, chegaram menos ainda ao gol adversário. Na verdade, o Corinthians teve uma oportunidade de gol em todo o primeiro tempo. Aos 39 minutos, Jamelli acertou uma bela cabeçada e a bola bateu no travessão. Nada além disso. O segundo tempo começou com o Corinthians melhor. O time foi à frente e conseguiu marcar aos 5 minutos, com Gil depois de receber passe de Jamelli. O árbitro Leonardo Gaciba, no entanto, anulou erradamente alegando impedimento. A posição do jogador do Corinthians era legal no momento em arrematou para o gol. Dois minutos depois, outra boa chance para o Corinthians e o zagueiro Rodolfo quase marca contra. Quando as coisas pareciam estar melhorando, o Corinthians perdeu seu goleiro. Aos 11 minutos, Rubinho sentiu uma lesão muscular e teve de ser substituído. O garoto Jonatas entrou em campo, já que o reserva, Doni, está machucado e sequer foi relacionando para a partida. Rubinho deverá ficar de 7 a 10 dias em tratamento. A entrada do inexperiente goleiro mexeu com a confiança do time corintiano, que se retraiu. O Fluminense se aproveitou e começou a pressionar. Além da perda inesperada do goleiro, o Corinthians tinha outro problema. O volante Rogério demonstrou ainda não estar plenamente recuperado da lesão muscular que o deixou por mais de 40 dias fora da equipe. Com isso, o time perdeu a batalha no meio-de-campo. A partir dos 30 minutos, a pressão Tricolor aumentou e a defesa não resistiu. Aos 42 minutos, Romário recebe uma bola espirrada da direita e bate de voleio no canto esquerdo de Jonatas, que nada pôde fazer. Romário saiu como herói de campo e o Corinthians voltou à rotina de derrotas.