Romário marca e Vasco vence S. Cruz O Vasco ganhou por 2 x 1 do Santa Cruz, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Arruda, pela Copa do Brasil, num jogo em que o oportunismo de Romário fez, mais uma vez, a diferença. Foi dele o primeiro gol, marcado no único chute a gol da equipe carioca no primeiro tempo, finalizando uma tabela de Felipe e Leo Lima . O segundo gol foi de Leonardo, aos 7 minutos do segundo tempo, num passe do mesmo Romário. O Santa Cruz, que teve maior domínio de bola e velocidade, só conseguiu fazer o seu gol aos 22 do segundo tempo, depois de 20 chutes a gol. O time pernambucano desperdiçou inúmeras chances e jogou bola na trave e no travessão. A partida iniciou nervosa, com muitas faltas, empurra-empurra entre os jogadores e cartões amarelos. O grande número de faltas se manteve no segundo tempo, culminando com a expulsão de Felipe.