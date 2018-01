Romário marca gol. E vai para o Vasco O Rio de Janeiro venceu neste domingo São Paulo num amistoso de futebol de areia disputado em Guarujá (SP) por 5 a 4. A vitória foi obtida graçasa um gol do atacante Romário, que anunciou ainda que irá se apresentar ao Vasco nesta segunda-feira. ?No futebol sempre disse que não preciso ser importante o tempo todo, mas nos momentos decisivos. Estarei no Vasco nesta segunda para começar a treinar, mas não tenho nada assinado ainda?, afirmou o Baixinho. Os outros gols do amistoso foram marcados por Benjamin (2), Bueno e Júnior Negão, para o Rio, e Chumbinho, Juninho, Buru e Paulo Ricardo para os paulistas.