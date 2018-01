Romário marca na vitória do Vasco Na última partida do atacante Romário antes da convocação dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo, o Vasco derrotou o América por 2 a 1, neste domingo, no estádio de São Januário, pelo segundo turno do campeonato estadual. O Vasco abriu o placar os 43 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de pênalti do atacante Romário. No segundo tempo, aos 26 minutos, o meia Felipe cobrou uma falta no ângulo e marcou o segundo gol vascaíno. Aos 45 minutos, o atacante Gil Bala, também de falta, descontou para o América.