Romário mostra estar recuperado Pela primeira vez desde que se contundiu, o atacante Romário treinou com bola, nesta quinta-feira, em São Januário, e nada sentiu. Ele ficou praticando chutes a gol. A movimentação é uma prova de que o jogador está clinicamente recuperado e terá condições de atuar na partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias do Mundial de 2002. Romário já tinha voltado a fazer exercícios, como corridas em volta do campo, na segunda-feira. O atacante sofreu uma contusão na panturrilha direita no dia 19 de maio e, desde então, não disputou partidas oficiais, desfalcando o Vasco nas finais do Campeonato Carioca e na Copa Libertadores. O técnico Joel Santana está esperando que a diretoria defina o elenco para o segundo semestre. Apesar de o Vasco ter sido derrotado em todas as competições deste ano, o treinador pediu à diretoria a manutenção dos atuais jogadores. "Não existe isso de renunciar ao grupo", explicou ele, atribuindo à falta de sorte o fracasso do time. O principal problema é a situação de Juninho Paulista, cujo passe pertence ao Atlético de Madrid.