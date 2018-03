Romário não aceita pensar em rebaixamento O fantasma do rebaixamento começa a rondar o Fluminense. Pior equipe carioca no Campeonato Brasileiro, o Tricolor está somente três pontos à frente do Grêmio, vice-lanterna da competição. A atual situação já faz os torcedores se lembrarem da época em que foram obrigados a acompanhar o time na Segunda, e depois, na Terceira Divisão do Nacional. ?É triste ver o Fluminense atravessando esta fase. Mas, infelizmente, o time é ruim e o resultado é este que está sendo visto", disse o ex-campeão mundial Gérson. Torcedor confesso do Tricolor, ele não vê uma solução imediata para recuperar o futebol do time, que vem de cinco derrotas consecutivas na competição. Apesar das boas campanhas nos dois últimos Brasileiros, quando foi eliminado nas semifinais, a palavra rebaixamento ainda assusta os tricolores. Em 1996, o clube caiu pela primeira vez, mas foi beneficiado por uma virada de mesa e continuou na Série A. Porém, tal atitude de nada adiantou. O Fluminense desceu de novo, em 1997. Desta vez, foi obrigado a disputar a Segunda Divisão e o improvável aconteceu. Caiu para a Terceira Divisão. Em 1999, após uma boa campanha, sagrou-se campeão da Série C e retornou para a B. Como o campeonato de 2000 foi organizado pelo Clube dos 13 (a Copa João Havelange), o Fluminense retornou para a Primeira Divisão sem participar da Segunda. ?Não podemos pensar em rebaixamento. Temos que trabalhar o lado psicológico dos jogadores. É importante passar confiança a todos", afirmou o técnico Joel Santana, que pede calma aos torcedores para que possa implantar o seu método de trabalho. O treinador, que retornou ao Fluminense após oito anos longe do clube, foi um dos principais responsáveis pela conquista do Campeonato Estadual de 1995, o último da equipe. O atacante Romário, principal estrela do elenco tricolor, reconhece a dificuldade pela atual situação do time no Brasileiro, mas mantém o otimismo que sempre lhe foi característico. ?Temos todas as condições para reverter este quadro. É preciso apoiar o trabalho do Joel também." A má fase do Fluminense preocupa tanto o craque que ele afirma não estar pensando na marca de 800 gols como profissional. Atualmente, ele tem 798. ?É óbvio que é algo importante, mas a prioridade é ajudar o clube a subir na tabela", prosseguiu Romário, que deu declarações nesta sexta-feira por meio da Assessoria de Imprensa do Fluminense.