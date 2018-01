Romário não comenta vitória do Brasil O atacante Romário, do Vasco, não quis comentar o resultado da seleção brasileira, que venceu nesta quarta-feira, por 1 a 0, a Arábia Saudita. "Estava fazendo musculação e infelizmente não pude ver o jogo." O jogador disse que ainda acredita na sua convocação e que o seu ciclo na seleção só estará encerrado se o técnico Luís Felipe Scolari não convocá-lo até a Copa do Mundo. "Só depende dele." Sobre o comentário de Scolari, que disse ter faltado poder de finalização à seleção, Romário voltou a dizer que não viu a partida. "Se ele está dizendo isso eu acredito nele", afirmou o atacante. O time do Vasco treinou normalmente para a partida contra o Etti Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo, no sábado. O atacante Euller ainda é dúvida, porque está com dores nos dois pés, além de um estiramento. Caso não possa atuar, o técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, já decidiu que o substituto será Donizete. Os zagueiros João Carlos e Alexandre Torres voltaram a treinar com bola nesta quarta-feira. João Carlos está recuperado de uma contratura muscular e tem presença garantida. Já o experiente Torres está parado há cinco meses por causa de uma operação no pé direito. A previsão é a de que ele possa jogar daqui a duas semanas.