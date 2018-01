Romário não deve enfrentar Flamengo O artilheiro Romário, do Vasco, realizou um treinamento intensivo nesta segunda-feira, com o fisioterapeuta Fábio Marcelo, em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste, para estar recuperado da contusão no músculo adutor da coxa direita, no domingo, quando a equipe enfrenta o Flamengo, pelo segundo turno do Campeonato Estadual. O jogador não está mais sentindo dores no local, mas a tendência é a de que seja poupado do confronto. Nesta terça-feira o artilheiro realiza uma ressonância magnética no local. Já o meia Felipe, que pediu para ser dispensado dos jogos do Vasco neste segundo turno, ainda não sabe se enfrentará o Flamengo. O principal argumento do atleta é o de que as partidas nada valem para os grandes clubes, que já estão classificados para a final, e, por isso, considerou ser um risco desnecessário entrar em campo e poder sofrer uma contusão.