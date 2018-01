Romário não deve enfrentar o América O atacante Romário e o meia Djair devem desfalcar o Fluminense na segunda rodada do Campeonato Estadual contra o América, sábado. O artilheiro sentiu dores na panturrilha direita minutos antes da estréia do Tricolor no Campeonato Estadual e passou a ser dúvida. Seu companheiro sofreu uma fisgada na coxa e só não deixou o campo porque o técnico Renato Gaúcho já havia realizado as três substituições. O atacante Fábio Bala, que teve a missão de substituir Romário e pode continuar na equipe no próximo jogo, por causa da provável ausência do craque, considera essa a sua grande chance de provar que pode ser titular. ?Foi uma boa oportunidade e creio que demonstrei condições de estar neste time", afirmou o jogador, mostrando solidariedade a Romário, ao ressaltar que ninguém escolhe se machucar.