Romário não é o único temor do Etti O Etti Jundiaí, segundo o técnico Giba, é um ?franco-atirador? no Torneio Rio-São Paulo. E será dessa forma que a equipe entrará em campo para enfrentar o Vasco, sábado, no estádio Jaime Cintra. Jogar contra o atacante Romário preocupa o time paulista, mas o temor é com todos os jogadores do clube carioca. Em terceiro lugar no Rio-São Paulo, com oito pontos ganhos, o Vasco conquistou duas vitórias e dois empates até o momento na competição. "O Romário é um grande jogador, está em grande fase, mas não podemos descuidar dos outros jogadores, porque o Vasco é um time cheio de jogadores que podem desequilibrar", alertou o zagueiro Thiago. Esta é a primeira vez que o time de Jundiaí disputa o Torneio Rio-São Paulo e também ira estrear diante do Vasco. Mesmo assim, o técnico Giba acredita que será um jogo equilibrado, principalmente em função dos últimos resultados de sua equipe na competição. Até agora, o Etti empatou com São Paulo e Corinthians, venceu o Bangu e perdeu apenas para o São Caetano, na estréia do campeonato. "O início é sempre complicado. Estamos conseguindo nos acertar durante a competição e isto tem nos dado muita confiança. O Vasco, com ou sem Romário, é sempre um adversário difícil de ser batido", disse o treinador do Jundiaí, que atuou várias vezes contra o Vasco quando era lateral-direito do Corinthians.