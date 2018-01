Romário não enfrenta o Corinthians O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, se mostrou conformado nesta sexta-feira com a nova ausência do atacante Romário, que não atuará contra o Corinthians, no domingo, por causa de uma lombalgia. Em sua estréia na quarta-feira, na vitória contra o Santos, o treinador também não contou com o "amigo-artilheiro". "Conversei com ele pelo telefone antes do treino e o Romário me falou que havia melhorado e poderia jogar", disse Gaúcho. "Mas, não foi o suficiente e infelizmente não dá para ele." Sem Romário, o técnico do Vasco optou por manter entre os titulares o atacante Anderson, que marcou o primeiro gol da virada, por 3 a 2, sobre os santistas. O jogador disse estar feliz pela nova chance, principalmente, porque tem a consciência de que tanto Alex Dias quanto Romário são "intocáveis" no ataque vascaíno e suas oportunidades de atuar serão raras. A supresa desta sexta foi a formação tática 3-5-2 treinada pelo técnico do Vasco. O treinador explicou que sua intenção foi a de dar uma nova opção para a equipe, já que atuar somente na armação 4-4-2 limitaria suas variações de jogadas. A diretoria vascaína informou nesta sexta que 22 mil ingressos serão colocados à venda para o confronto de domingo, em São Januário. Outra determinação foi a de oferecer ao Corinthians somente os 10% de entradas - 2.200 - que estabelece o regulamento do Campeonato Brasileiro para o clube visitante.