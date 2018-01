Romário não marca e Vasco ainda é eliminado pelo Gama A noite dos sonhos se transformou em um terrível pesadelo para o artilheiro Romário nesta quarta-feira à noite no Maracanã. Ele não marcou o milésimo gol, viu o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil pelo Gama com uma derrota por 2 a 1, e deixou o campo sob o coro da torcida clamando pelo seu maior desafeto: ?Ah, é Edmundo! Ah, é Edmundo!?. ?A eliminação do Vasco foi muito pior, até porque o gol mil vai sair?, disse Romário, ao final da partida. Agora a próxima oportunidade para o atacante fazer o último gol que falta para chegar à marca história no Maracanã só ocorrerá somente na próxima quarta-feira, caso os vascaínos se classifiquem à semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Atuar contra a Cabofriense, em Cabo Frio (Região do Lagos), no domingo, está praticamente descartado. Principalmente, porque a Polícia Militar informou que o Estádio Alair Corrêa não terá condições de receber uma partida desta importância. O grito dos torcedores pelo atacante alviverde refletiu o que foi a partida feita pelo Vasco. Mais uma vez, a expectativa pelo milésimo gol de Romário prejudicou o time. Já o atacante deu sinais de cansaço e pouco se movimentou durante todo o primeiro tempo. Tocou na bola nove vezes e não teve nenhuma oportunidade de gol. No segundo tempo, Romário se movimentou, mas tocou somente seis vezes na bola. O problema foi que o meio-de-campo vascaíno não contribuiu na armação das jogadas ofensivas. E ao final da partida, novamente, a festa precisou ser adiada e os familiares do artilheiro, que assistiram ao confronto em um local reservado nas cadeiras azuis, voltaram para casa frustrados. Frustração que contrastou com a euforia dos jogadores do Gama. O primeiro gol marcado logo aos 2 minutos da etapa inicial, em um frango goleiro Cássio, após um chute de Rodrigo, mostrou que o time de Brasília não estava afim de ser coadjuvante do milésimo gol de Romário. O Vasco conseguiu empatar a partida aos 15 minutos, com o meia Renato. Mas o gol da eliminação ocorreu aos 48 minutos do segundo tempo e fez justiça ao melhor desempenho do Gama. ?Eles prepararam uma festa antes e humilharam o nosso time?, desabafou Marcelo Uberaba, que fez o gol da vitória e da classificação do Gama à próxima fase da Copa do Brasil. VASCO 1 X 2 GAMA Vasco - Cássio, Wagner Diniz, Dudar, Fábio Braz e Rubens Júnior (Guilherme); Amaral, Roberto Lopes, Renato (Abedi) e Morais (Conca); Romário e Leandro Amaral Técnico: Renato Gaúcho. Gama - Juninho, Cléber Carioca, Augusto e Valdir Tubarão; Flávio Mineiro, Ricardo Araújo, Marcelo Uberaba, Valdeir (Lei) e Rodrigo Ninja; Neto Potiguar (Dendel) e André Borges (Índio) Técnico: Gilson Kleina. Gols - Rodrigo Ninja, a 1 minuto, e Renato, aos 15 minutos do primeiro tempo; Marcelo Uberaba aos 48 minutos do segundo tempo. Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR). Cartões amarelos - Cléber Carioca, Ricardo Araújo, Rodrigo Ninja e Dendel. Público e Renda - Não disponíveis. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).