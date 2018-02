Romário não pega o Americano e deixa gol mil para domingo O sonho de fazer o milésimo gol de sua carreira no Maracanã falou mais alto, e Romário não vai enfrentar o Americano, quarta-feira, em São Januário, pela quarta rodada da Taça Rio. De acordo com o programa Redação Sportv, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, conversou com seu departamento de marketing e foi decidido que o Baixinho tentará atingir o feito só no domingo, no clássico contra o Botafogo. "Se eu quisesse, ele jogaria. Mas como não quero, ele não vai jogar", afirmou o dirigente. A notícia, porém, não pegou os seus companheiros de surpresa. Leandro Amaral, que forma dupla de ataque com o camisa 11, por exemplo, concordou com a decisão. "Eu já esperava por isso. Um momento como esse (milésimo gol) merece um grande palco como o Maracanã. Tenho certeza de que de domingo não passa", disse o atacante, à Rádio Brasil. Além de Romário, que deverá ser substituído por André Dias, o Vasco também não contará com os suspensos Fabio Braz, Dudar e Amaral. O mais provável é que Jorge Luiz e Júlio Santos formem a dupla de zaga, com Coutinho entrando no meio-campo.