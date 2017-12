Romário não sabe se joga ano que vem Romário disse nesta segunda-feira em Los Angeles, onde disputará na quarta-feira um amistoso de despedida do futebol internacional, que não sabe se continuará jogando como profissional no ano que vem. "Existe a possibilidade de que eu dispute o Campeonato Carioca pelo Vasco, mas ainda não decidi", afirmava enquanto deixava seus pés gravados em concreto no Coliseum de Los Angeles. O atacante, que completará 39 anos em janeiro, convidou vários jogadores que disputaram com ele a Copa de 1994, nos Estados Unidos, quando ajudou o Brasil a conquistar o tetracampeonato mundial. O técnico Parreira, que também dirigiu a Seleção na época, vai comandar a equipe de agora. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, autorizou a equipe e usar a camisa oficial da Seleção Brasileira. "Sei que fiz muita coisa boa no futebol, não só para mim e para minha família, mas também para o futebol brasileiro e mundial. É certo que tive problemas, mas considero minha carreira, no geral, muito positiva", afirmou à ESPN Brasil. O jogador começou carreira internacional em 1988, quando foi artilheiro do PSV Eindhoven, na Holanda, até chegar ao Barcelona, na década de 90. Seu sonho de vencer o pentacampeonato, no entanto, foi frustrado na França, em 1998, quando foi cortado da Seleção por contusão (o Brasil foi vice), e na Coréia e Japão, em 2002 (quando a Seleção foi campeã, mas apesar da pressão não foi convocado pelo técnico Scolari. O atacante marcou 70 gols em 87 partidas pela Seleção. No mês passado, Romário foi despedido do Fluminense depois de se desentender com o técnico Alexandre Gama.