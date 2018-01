Romário não se reapresenta no Vasco A paciência de Romário com a diretoria do Vasco parece ter chegado ao fim. Ao contrário do previsto, o atacante não se reapresentou com o time nesta quarta-feira. Ao invés de São Januário, Romário preferiu descansar no balneário de Cancun, no México, onde a equipe esteve em uma curta excursão. A ausência de Romário está sendo entendida no clube como uma insubordinação, mas parece mesmo um protesto. O artilheiro diz estar sem receber há pelo menos quatro meses. O supervisor do Vasco, Isaias Tinoco, disse que o clube vai esperar pela reapresentação do jogador até sexta-feira. Se ele não vier nesse período ou não apresentar uma justificativa convincente para o atraso, poderá ser multado, segundo Tinoco. Romário sofreu estiramento muscular na coxa esquerda durante a excursão ao México. A contusão, segundo os médicos do Vasco, não é grave. Há possibilidade de o atacante estar em campo na estréia do time na Mercosul, dia 24, contra o Universidad Católica, do Chile. O técnico Joel Santana está tentando armar um novo esquema para o time, deslocando o lateral-volante Jorginho para a posição de líbero.