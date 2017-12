Romário não treina há 3 dias no Vasco Há três dias, Romário não aparece para treinar em São Januário, ao contrário do que dissera no início da semana. Descanso merecido, reconhecem os jogadores. A comissão técnica também pensa assim. Nas folgas, o atacante se exercita numa academia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para aprimorar a parte física. Ele não corre risco e nem quer ficar fora do jogo do Vasco contra o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão. A explicação é simples: Romário está na briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro e não quer entregá-la de bandeja para o adversário. Ele tem 20 gols, um a menos do que Róbson, do Paysandu, líder do quadro de goleadores do Nacional. Em relação à ausência do craque, o discurso do técnico Renato Gaúcho é o mesmo há três dias. ?Ele foi poupado para render bem no domingo?. Assim espera a torcida vascaína.