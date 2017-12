Romário não treina, mas atuará em Minas O atacante Romário não apareceu, nesta quinta-feira para treinar, mas não corre risco de ficar fora do jogo do Vasco contra o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão. Ele, na verdade, folgou para descansar, segundo informação da comissão técnica. Motivação, por sinal, não lhe falta. Ele está lutando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Tem 20 gols, um a menos do que Róbson, do Paysandu, líder do quadro de goleadores. O técnico Renato Gaúcho se mostrou preocupado com a ?correria da garotada do Atlético-MG? nesta reta final de competição. ?A equipe mineira subiu de produção, mas o Vasco vai em busca dos três pontos?, declarou o treinador, que ainda sonha levar o clube carioca a conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Indagado se o Vasco será o responsável por rebaixar o Atlético-MG, caso vença a partida, Renato Gaúcho respondeu: ?Isso não existe. O trabalho é realizado durante todo ano. Fica difícil vencer todos os jogos nesta reta final?.