Romário não treina, mas joga o clássico O atacante Romário não treina em São Januário há quatro dias, mas sua presença é certa no clássico desta quarta-feira contra o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro. Nesta segunda, o técnico Renato Gaúcho saiu em sua defesa. Disse que Romário cuidou da forma física em uma academia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, e não perdeu motivação de vestir a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. "Ele tem 39 anos e não deve trabalhar no mesmo ritmo dos demais. Existe diálogo entre a gente. O treinamento dele é elaborado de acordo com que ele passa para a comissão técnica", declarou Renato Gaúcho, que não poderá contar com o meia Rodrigo, machucado. Fernandinho e Abedi são as opções para substituí-lo.