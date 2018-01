Romário não viaja, mas joga domingo O atacante Romário não viajou hoje com a delegação do Fluminense para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Corinthians, porque seu pai sofreu um derrame na noite de quinta-feira. Seu Edevair, de 78 anos, está com o braço direito paralisado, mas passa bem. Ele foi internado numa clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Apesar do acidente, Romário garantiu que vai jogar contra o Corinthians. Hoje, ele apenas realizou trabalhos físicos e foi poupado do coletivo da manhã. "Ele não tem mais 20 anos. É melhor preservá-lo para tê-lo na partida", afirmou o técnico Renato Gaúcho.