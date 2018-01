Romário não volta com o Vasco O atacante Romário não desembarcou no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, junto com a equipe do Vasco. O jogador, que faria uma ressonância magnética no Brasil por causa da contusão ocorrida no jogo contra o Tigres, do México, estaria em Miami. Os médicos da equipe carioca disseram que o atacante está reagindo bem à contusão.