Romário nega renovação do contrato Na apresentação do técnico Evaristo de Macedo, na quinta-feira, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, assegurou que o contrato do atacante Romário estava renovado por seis meses. Hoje, porém, o site oficial do jogador negou a informação. "O jogador continua negociando seu contrato com o Vasco da Gama, e não esconde que a equipe de São Januário tem prioridade numa renovação", explicou a nota no site.