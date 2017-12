Romário no Fla: uma possibilidade O nome de Romário, um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, voltou a ser falado na Gávea. O presidente do Vasco vem dizendo há alguns dias que não tem como manter o jogador em São Januário, por causa da crise financeira pela qual o clube atravessa. O salário do craque na equipe vascaína é de R$ 450 mil e seu contrato se encerra no próximo mês. Porém, o empresário do jogador, Luisinho Moraes, afirmou que não recebeu nenhuma proposta oficial do Flamengo. "Não há nada de concreto e o Romário ainda tem contrato com o Vasco", disse Moraes. "Ainda nem conversamos com o Eurico sobre uma possível renovação." Além disso, existe a questão envolvendo a dívida que o Flamengo tem com Romário, cerca de R$ 14 milhões. O jogador ganhou na Justiça o direito de receber esta quantia, por causa da sua demissão do clube, em 1999. Na ocasião, o Rubro-Negro foi eliminado do Campeonato Brasileiro, pelo Juventude-RS, e, na véspera da partida, Romário saira com alguns jogadores para uma festa tradicional de Caxias do Sul. A diretoria do Flamengo anunciou nesta quinta-feira que o zagueiro Váldson, que estava no Botafogo, é o novo reforço rubro-negro. O jogador foi contratado por empréstimo atá o dia 31 de dezembro e formará a dupla de zaga com Fernando.