Romário novamente não treina, mas joga Romário não treinou nesta sexta, mas reforçará o Vasco na partida de domingo, contra o Palmeiras, em São Januário, segundo o técnico Renato Gaúcho. O atacante foi poupado por se queixar de dores musculares. Ele trabalhou pesado a parte física no início desta semana e, na quinta-feira, participou de um jogo-treino contra um time amador. Nesta sexta, Romário fez exercícios em sua academia particular e descansou, informou Renato Gaúcho, saindo em defesa do craque. ?Ele não é dúvida?, assegurou o treinador, que teve uma longa conversa com o elenco, em São Januário, antes do início do treino-tático. O técnico cobrou uma boa atuação contra o Palmeiras, para que a equipe cruzmaltina reconquiste a confiança da torcida. O Vasco não vence há três jogos e está próximo da zona de rebaixamento. Sobre o retorno do goleiro Marcos ao time paulista, seu companheiro de posição, Roberto, falou: ?Ele é um goleiro de seleção, dispensa comentários?.