Romário oficializa retorno ao Vasco Romário confirmou nesta sexta-feira o que todo mundo já sabia: vai jogar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Ele assinou contrato com o clube por três meses, exatamente o período de duração do torneio estadual, e está escalado para enfrentar a Portuguesa, já no domingo, em São Januário, pela primeira rodada. A intenção de Romário é disputar o Carioca pelo Vasco, se tornar o artilheiro do campeonato e encerrar sua carreira em alta. E, depois, planeja integrar a seleção brasileira de Beach Soccer, que vai disputar o Campeonato Mundial em maio. O acordo entre Romário e Vasco foi fechado na base da confiança. Afinal, o clube ainda não fechou contrato de patrocínio para pagar os salários do jogador, que confiou nas palavras do presidente Eurico Miranda para dar fim à novela sobre seu futuro. No domingo, antes do jogo com a Portuguesa, Romário receberá a camisa 11 do Vasco, imortalizada pelo presidente Eurico Miranda para homenageá-lo. A diretoria espera receber um ótimo público em São Januário. Perto de completar 39 anos - faz aniversário dia 29 -, Romário emagreceu cinco quilos nas férias e, desde terça-feira, vem treinando com o elenco vascaíno no Centro de Treinamento do clube na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. "Ele tem plenas condições físicas de jogar os 90 minutos. Está motivado desde dezembro de 2004, quando falou para mim que iria começar a treinar para a temporada. Também está no peso ideal", avisou o preparador físico do Vasco, Marcelo Coutinho. Mas Romário continuará a receber tratamento diferenciado. Na última quarta-feira, por exemplo, ele foi liberado para participar de um carnaval fora de época em Cabo Frio. E também já acertou com a comissão técnica do Vasco que só treinará no período da tarde.