Romário: parar ou tentar os mil gols? Os últimos dias têm sido intensos para Romário. Nada a ver com treinos e carga de trabalho no Vasco. Apenas um gol atrás do artilheiro do Campeonato Brasileiro, Robson, do Paysandu, o atacante quer de novo o título de maior goleador da competição. A outra vez foi em 2001. Mas está dividido sobre o que fazer na hipótese de alcançar a conquista. Poderia anunciar mais um ano de contrato com o clube carioca. Ou então surpreender e encerrar a carreira. Esta possibilidade pode parecer estranha. Em conversa com um grupo de amigos na noite de domingo, incluindo um ex-funcionário do Vasco, hoje em outro grande clube brasileiro, Romário chegou a falar sobre isso, com uma justificativa: "Seria para calar a boca dos que disseram que eu estava acabado." Ele não escondeu sua irritação com críticos que o consideravam ultrapassado desde que decidiu disputar o Brasileiro. "Tem gente que não aprende e fala bobagem a vida toda", disse Romário, sem revelar nomes. De acordo com um dos amigos do craque, ele afirmara estar se sentindo melhor ainda que em 2001, quando marcou 21 vezes no Brasileiro. Hoje, tem 20 gols. O tetracampeão mundial completará 40 anos em janeiro. Romário vai ter duas semanas para refletir sobre o assunto. Espera disputar antes os jogos com Atlético-MG, domingo, e Paraná, na última rodada, em São Januário. Depois, artilheiro ou não do Brasileiro, convocará uma entrevista coletiva para falar de seu futuro. Se conseguir a façanha, terá um lugar de destaque reservado para o dia 5 na festa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que premiará os melhores da competição. Romário tem 1.056 jogos como profissional e já marcou 939 gols, incluindo 71 pela Seleção Olímpica e times os amadores de Vasco e Olaria. Ele já atuou quatro vezes por clubes do exterior: PSV, da Holanda, onde obteve mais sucesso, Barcelona, Valencia e Al Saad, do Catar. Pelo Brasil, defendeu Flamengo, Fluminense e Vasco. Embora tenha várias vezes admitido ser muito difícil chegar a marca dos mil gols, Romário nunca disse que deixaria de brigar pelo objetivo. Com os gols no Brasileiro, animou-se para participar do Campeonato Carioca. Mas pode recuar e anunciar o fim da carreira em dezembro. Ontem, ele recebeu um apoio do atacante Alex Dias, afastado do Vasco desde outubro, por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O jogador entrou em contato com o clube - está com a família em Goiás - e disse que estaria pronto para reiniciar os treinos na semana do confronto entre Vasco e Paraná. E com um objetivo: ajudar Romário a se tornar o artilheiro. "Ninguém acreditava que ele seria capaz de fazer tantos gols aos 39 anos. Muitos pediam que ele parasse. O Romário é um exemplo para todos os atletas."