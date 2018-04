Romário participa da Micarecandanga Mesmo às vésperas de um jogo importante do Campeonato Brasileiro - contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã - o atacante Romário, do Fluminense, decidiu participar em Brasília de um carnaval fora de época, a Micarecandanga. Romário foi flagrado pela reportagem do DFTV, da TV Globo, hoje à noite, no Autódromo Nelson Piquet, onde a festa está sendo realizada. "Eu estou na cidade para resolver um problema. Um amigo me chamou e eu tive a sorte de participar dessa festa maravilhosa", disse Romário. A Micarecandanga vai até domingo.