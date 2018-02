Romário participa de pelada em Natal Sem puxar conversa e muito a fim de jogar bola, o baixinho Romário - atualmente sem clube - participou de uma pelada em um campo vizinho ao parque de vaquejada São José em Macaíba, município da Grande Natal, hoje à noite. Vestiu a camisa do time Branco, que perdeu por 6 a 5 para a equipe vermelha. Ao lado do meia potiguar Souza (ex-São Paulo, Corinthians e Atlético Paranaense), o atacante tabelou, arriscou alguns chutes e marcou um dos gols dos "brancos". Souza fez dois. O baixinho veio a Natal, convidado por um patrocinador para participar do Carnatal e fica na cidade até sexta-feira. Longe da imprensa, curiosos e fãs, Romário correu o tempo todo durante os 70 minutos que duraram o jogo, principalmente depois que Roni (ex-Fluminense e que joga com Souza no Krylia Sovetov, da Rússia), entrou no segundo tempo e colocou duas bolas para dentro das redes em favor dos "vermelhos". "Parecia que o baixinho queria provar que também está em forma", comentou uma testemunha da "peleja". Essa mesma pessoa disse que o tetracampeão só conversou com os companheiros de pelada, coisas relacionadas ao jogo e nem ficou para o churrasco, servido após a partida.