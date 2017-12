Romário passa por cirugia no olho O atacante Romário realizou nesta sexta-feira a cirurgia no olho direito que usou como justificativa para ser dispensado pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, da disputa da Copa América. Na ocasião, o jogador viajou para o México, onde disputou duas partidas pelo Vasco, e, em seguida, tirou uns dias de folga no Caribe. A cirurgia, realizada em uma clínica de Botafogo, durou aproximadamente 30 minutos e Romário recebeu alta já nesta sexta-feira. O jogador, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo, passa bem.