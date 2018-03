Romário passa por exames nesta 6ª O artilheiro Romário, do Vasco, sentiu dores na panturrilha direita, no final da partida contra o Deportes Concepción, pela Taça Libertadores da América, mas não deve ser problema para as finais do Campeonato Carioca. O jogador vai ser submetido a exames, nesta sexta-feira, para verificar a gravidade da contusão.