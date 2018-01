Romário pede a Del Nero para se 'afastar definitivamente da CBF'

"Gostaria de fazer um pedido público para que o senhor se retirasse definitivamente da CBF, para que possamos ter uma CBF séria, não corrupta e que possa ajudar a CBF e a seleção brasileira", afirmou o ex-jogador e agora senador (PSB/RJ).

Após uma série de perguntas que deixaram Del Nero em uma saia justa, Romário disse perceber que ele não tinha muita noção do que se passava por dentro da CBF. E declarou: "O senhor é uma pessoa muito mal vista no futebol. É para mim uma das pessoas que mais fazem mal ao futebol brasileiro e internacional."

Romário afirmou ainda que Del Nero, assim como os dois últimos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira e José Maria Marin, são um "câncer do nosso futebol", responsáveis pelo "momento ridículo" pelo qual o futebol brasileiro está passando. Depois, o senador abriu a audiência para perguntas dos demais senadores da CPI.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Del Nero se afastou temporariamente do comando da CBF no início do mês após ser indiciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele é suspeito de corrupção por supostamente receber propinas em contratos comerciais envolvendo a CBF.