Romário pede e Flu acerta com Serginho Ao acertar sua transferência para o Fluminense, no ano passado, o artilheiro Romário levou o amigo de "baladas", o meia Beto, para o clube. Agora, o "peixe (apelido conferido a seus parceiros)" premiado foi o atacante Serginho, que fez companhia ao Baixinho, durante sua jornada de quase 90 dias pelo mundo árabe. "Foi o Romário quem pediu minha contratação. Ele me telefonou quando chegou (na segunda-feira) ao Brasil e perguntou se queria ir para o Fluminense", contou Serginho, de 29 anos. "Falta o acerto com os dirigentes árabes, mas segunda-feira, com certeza, estarei me apresentando nas Laranjeiras. Está tudo certo e não tem volta." Serginho foi revelado em 1995 pelo Fluminense-BA e no mesmo ano se transferiu para o Corinthians. No clube paulista, marcou 12 gols em 14 jogos e foi campeão da Copa do Brasil e Taça Conmebol. Mas, problemas de relacionamento fizeram com que tivesse uma rápida passagem pelo Timão e, em 1996, teve o passe negociado para o Vasco. Em seguida, atuou no Vitória e Botafogo. Em 1997 começou sua peregrinação pelo mundo árabe, o que lhe trouxe fama e fortuna. Assim que Romário chegou ao Al-Saad, do Catar, encontrou Serginho como ídolo do time. Os problemas do artilheiro com o técnico belga Luka Peruzovic, que o afastou da equipe, proporcionaram a aproximação com o até então desconhecido atacante baiano. "Passamos a ser confidentes um do outro. O Romário não tinha com quem conversar", disse Serginho. O jogador contou que pensou em ter problemas com o Baixinho, por causa de sua "fama". "O Romário é completamente diferente do que falam. Me tratou muito bem e é uma pessoa humilde." Com o final do empréstimo para o Al-Saad, Serginho teria que voltar ao Al-Ittihad, para cumprir mais um ano de contrato. No entanto, o jogador explicou que seu passe será emprestado ao Tricolor até o final de dezembro. Segundo o atacante, os dirigentes árabes ainda relutam em liberá-lo, mas não terão como "prendê-lo". "Preciso desse tempo aqui no Brasil." De acordo com Serginho, o Palmeiras também se interessou por sua contratação. No entanto, afirmou que o convite de Romário foi "irrecusável". "Não poderia deixar de jogar ao lado do meu ídolo. Além do mais, moro no Rio e minha família está aqui", argumentou.