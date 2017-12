Romário pede e vai jogar pelo Vasco O poder de convencimento do atacante Romário mais uma vez funcionou em São Januário. Ele vai reforçar o Vasco no confronto de domingo, contra o Fortaleza, fora de casa. O técnico Renato Gaúcho, a princípio, queria poupá-lo de um desgaste físico, mas foi demovido da idéia após conversar com Romário, antes do treino desta sexta. "Romário quer jogar sempre, mas o pior é a idade (39). Mas como ele vem trabalhando bem a forma física e depois terá um intervalo de dez dias de folga, por causa do jogo da seleção brasileira, vou escalá-lo", declarou Renato Gaúcho. "Apenas Romário e Alex Dias são titulares absolutos do Vasco", acrescentou o treinador, que decidiu deixar o meia Rodrigo, novo reforço do clube, no banco de reservas, como opção para o segundo tempo.