Romário pede e Vasco pode ter reforços No vestiário, o artilheiro Romário, do Vasco, reclamou da apatia de alguns jogadores, principalmente os mais novos, no empate contra o Brasiliense, por 2 a 2, no domingo. Hoje, no desembarque da delegação no Rio, o técnico da equipe Dário Lourenço achou procedentes as reclamações do atacante e disse que a equipe precisa de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Segundo avaliação do treinador, alguns jogadores promovidos dos juniores nesta temporada estão sentindo o "peso da camisa". Por isso, ele voltou a pedir contratações de atletas mais experientes, que, segundo ele, vão dar "moral" para o restante do grupo. "Às vezes, eles não estão entendendo o raciocínio do Romário. O grupo é jovem, tem qualidade, mas o Vasco precisa de jogadores que decidam as partidas. O Brasileiro é muito longo e, ao mesmo tempo, difícil", declarou Dário Lourenço.