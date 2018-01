Romário pede mais treino em Vassouras O atacante Romário não pára de surpreender os demais companheiros e o técnico Renato Gaúcho, desde que chegou em Vassouras, local da pré-temporada do Fluminense. Depois de ter participado integralmente do jogo-treino contra uma seleção local, na terça-feira, o jogador pediu ao preparador-físico Helvécio Pessoa que prolongasse o treino desta quarta-feira. O atacante Marco Brito é um dos jogadores mais felizes em Vassouras. Ele será o companheiro de Romário no ataque do Fluminense e espera aproveitar a oportunidade. "Venho me preparando muito para que neste ano eu tenha a seqüência de jogos que não tive no ano passado", disse o atleta. Ele reconhece não ser titular absoluto, mas que vai brigar pela posição.