Romário pede para jogar nesta quarta Em busca da artilharia do Campeonato Brasileiro, Romário não aceitou ser dispensado do jogo desta quarta-feira entre Vasco e Figueirense, às 21h45, em Florianópolis. Treinou com a equipe pela manhã depois de convencer o técnico Renato Gaúcho de que está bem fisicamente, em condições de defender o clube carioca nas últimas quatro partidas da competição. Ele tem 18 gols, três a menos que o maior goleador até o momento do Brasileiro, Robgol, do Paysandu. Romário, porém, não viajou com a delegação. Só se apresentará ao grupo nesta quarta cedo, na capital de Santa Catarina. ?O Romário demonstrou tanto entusiasmo que não havia como deixá-lo fora. E eu mudei de idéia. Ele tem sido fundamental nos últimos jogos?, disse Renato Gaúcho. Um acordo entre o craque e a diretoria do clube estabelece que ele não precisa seguir com a equipe para compromissos distantes do Rio, a fim de se preservar. Por isso, o treinador já não contava com a presença de Romário na partida desta quarta à noite. Animado com os dois gols marcados na vitória sobre o Fluminense, domingo, o atacante passou a acreditar na possibilidade de se tornar artilheiro do Brasileiro. Decidiu assim se oferecer para jogar. Com Romário no time, Renato Gaúcho deve voltar a usar o esquema com apenas um atacante. Morais será o encarregado de atuar mais próximo do artilheiro. Estatística ? Partiu do próprio Romário a retificação de que estaria por completar seu milésimo jogo como profissional. Ele comunicou à Assessoria de Imprensa do Vasco que se equivocou na soma das partidas disputadas até agora, desde o início de sua carreira, em 1985. O clube preparava uma festa em sua homenagem para domingo, quando o Vasco enfrentará o Paysandu, em São Januário. ?Na verdade, não tenho 999 partidas, mas 1054?, disse. Ao todo, Romário já marcou 937 gols.