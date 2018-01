Romário pede tempo para atingir forma ideal O atacante Romário foi submetido nesta terça-feira a exames de rotina para avaliar suas condições físicas. Segundo ele, o resultado foi bom. Mas o jogador do Fluminense lembrou que ainda vai precisar realizar exercícios especiais para conseguir ficar no mesmo ritmo dos companheiros. Romário também disse não ter preferência sobre o companheiro de ataque. No jogo com o Corinthians, no domingo, ele vai atuar novamente ao lado de Sorato, pois Josafá está machucado e Serginho ainda precisa regularizar sua situação na Confederação Brasileira de Futebol. "O Sorato já provou ser artilheiro. Acho que não teremos dificuldades em jogar lado a lado."