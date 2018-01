Romário perde pênalti e Flu empata O Fluminense desperdiçou muitos gols e não conseguiu evitar o empate, por 1 a 1, com o Volta Redonda, nas Laranjeiras, pelo Campeonato Estadual. O craque Romário desperdiçou um pênalti enquanto seu companheiro de ataque, Fábio Bala, assumiu a artilharia da competição, com seis gols, ao lado de Petkovic, do Vasco. Antes do início da partida, o volante Marcão foi homenageado com uma placa. Ele completou 200 jogos com a camisa tricolor. No primeiro tempo, o Fluminense abusou de perder gols. Os atacantes Romário e Fábio Bala tiveram várias oportunidades para abrir o marcador, mas não foram felizes. Numa das chances, Fábio Bala chegou a furar a bola, dentro da pequena área. O Volta Redonda explorava os contra-ataques, mas não assustava o gol do Fluminense. Na única boa oportunidade, o atacante Humberto chutou por cobertura, mas o goleiro Kléber salvou. No final do primeiro tempo, Fábio Bala recebeu um presente da zaga adversária e, sozinho, concluiu para fora. Na saída de campo, Romário disse que faltou concentração ao Tricolor para marcar o gol. No segundo tempo, logo no primeiro ataque, Fábio Bala cabeceou e Éverton operou um milagre. A partida seguiu equilibrada até que, aos 12 minutos, Humberto aproveitou vacilo da zaga tricolor, entrou na área, e abriu o marcador. Apesar do gol sofrido, o Fluminense tomou conta do jogo e voltou a perder gols. Numa jogada do lateral-esquerdo Jadílson, a bola bateu no braço de Mário César e o árbitro José Eduardo de Oliveira apitou o pênalti. Romário cobrou e Éverton defendeu. Mas, aos 24 minutos, Fábio Bala aproveitou rebote do goleiro e empatou a partida. O Tricolor continuou perdendo chances de desempatar e não conseguiu o gol da vitória. Outros jogos - O Americano derrotou o Olaria, por 2 a 1, na Rua Bariri. O América venceu o Madureira, por 1 a 0, em Édson Passos. Ficha Técnica Fluminense - Kléber; Jancarlos (Renatinho), César, Zé Carlos e Jadílson (Júnior César); Marcão, Marciel (Ademílson), Alex Oliveira e Carlos Alberto; Fábio Bala e Romário. Técnico - Renato Gaúcho. Volta Redonda - Éverton; Diogo, Leo, Paulo Roberto e Vítor Boleta; Cubango, Mário César, Wallace (Fia) e Ânderson Luís; Humberto (Russo) e Guga (Jones). Técnico - Wilton Xavier. Gols - Humberto aos 12 e Fábio Bala aos 24 do segundo tempo. Árbitro - José Eduardo de Oliveira Cartão amarelo - Mário César, Ânderson Luís e Jones Cartão vermelho - Fia Renda e público - Não divulgados Local - Laranjeiras