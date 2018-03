Romário pode anunciar volta ao Fla O atacante Romário pode anunciar nesta terça-feira a sua transferência para o Flamengo. O jogador já teria acertado o contrato com o Rubro-Negro e aguarda a solução de detalhes para assinar o compromisso. Depois de um período de férias na Europa, o jogador voltou domingo ao Rio e treinou na praia da Barra da Tijuca, onde mora. Pessoas ligadas ao jogador dizem que Romário estaria tentando definir o mais rapidamente possível o acordo para estar em condições, inclusive, de participar da Copa dos Campeões. Segundo o vice-presidente do futebol, Walter Oaquim, a Coca Cola deverá pagar 50% do salário do jogador. Outras empresas, de acordo com ele, vão pagar o restante.