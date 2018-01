Romário pode continuar no Fluminense O presidente do Fluminense, David Fischel, se encontra amanhã com o artilheiro Romário e pode anunciar em seguida a renovação de seu contrato por mais um ano. O dirigente se mostrou otimista quanto ao sucesso das negociações, principalmente, depois de o atleta declarar seu desejo de permanecer no Tricolor. Romário tem feitos juras de amor ao Fluminense e aos seus dirigentes, mas admitiu pedir garantias bancárias para o recebimento de seu salário, caso o clube não consiga um patrocinador que pague seus rendimentos, a exemplo do que ocorreu em 2002. A permanência de Romário pode implicar na saída de outros atacantes como Roni (em litígio na Justiça com o time) e Magno Alves, já que o artilheiro seria incluído na folha salarial do Tricolor.