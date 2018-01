Romário pode desfalcar o Vasco Se não bastasse os problemas no Campeonato Brasileiro, como o fato de estar na zona de rebaixamento da tabela de classificação, o Vasco ainda não sabe se terá o atacante Romário para o clássico contra o Flamengo, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu uma proposta para atuar em um amistoso entre as seleções de 1994 do Brasil e da Romênia, na véspera do confronto contra o arquiinimigo. Para jogar na despedida do romeno Popesku, especula-se que Romário receberá aproximadamente R$ 60 mil. O atleta está propenso a participar da partida, principalmente, porque foi convidado pelo amigo e ídolo romeno Hagi, com quem atuou no Barcelona.