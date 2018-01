Romário pode desfalcar o Vasco em BH O técnico do Vasco, Dário Lourenço, pode ter um grande problema para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro: não sabe se poderá escalar o atacante Romário. O jogador está na Europa, onde foi resolver problemas particulares, e sua volta está prevista para esta sexta-feira. O técnico do Vasco voltou a desafiar o atacante ao dizer que se ele não treinasse na sexta-feira iria ser escalado no banco de reservas contra os mineiros. A primeira vez que Lourenço provocou Romário foi quando disse que ambos não poderiam estar na mesma equipe porque não lhe concederia privilégios. Dias depois, Lourenço deixou o Volta Redonda assumindo o comando do Vasco e afirmou ter revisto seu discurso, já que o artilheiro era "merecedor" das regalias que tinha no time. Por ter se recusado a participar de um treinamento na quarta-feira, o Vasco puniu com uma suspensão de três dias o volante Igor. De acordo com um comunicado da diretoria, o jogador foi punido por não participar de uma sessão de exercícios físicos, após os treinamentos com bola. O volante não apresentou uma justificativa para a decisão e, por isso, foi suspenso.