Romário pode fechar com o Corinthians Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2005, aos 39 anos, Romário pode defender o Corinthians em 2006. Ele admitiu estudar a proposta do clube paulista caso o Vasco não lhe pague as ?pendências financeiras? (salários atrasados) desta temporada. O recado foi dado após o craque disputar um jogo festivo, no centro de treinamento Vasco-Barra, na noite de sexta-feira. ?Digo que a possibilidade de continuar no Vasco é muito grande. Basta que sejam resolvidas as pendências existentes. Confio na diretoria?, declarou Romário. ?Caso não haja acerto, o Corinthians é a minha primeira opção?. Em sua carreira, Romário jamais assinou contrato com um clube paulista. ?Seria uma nova experiência jogar fora do Rio. E dos males, o menor. Até porque São Paulo é pertinho. Em 45 minutos, eu estou de volta?.