Romário pode jogar nesta 2ª no Catar Em companhia dos ?patrões? Ali al-Fardan e Salem Ali, Romário apresentou neste domingo sua camisa no All Sadd, clube que o contratou por 100 dias pagando US$ 1,5 milhão. O brasileiro deve estrear nesta segunda-feira no jogo contra o Al Rayyan, pelo torneio nacional do Catar. Jogando ou não, Romário continua sendo tratado como um rei. As imagens do craque sendo paparicado pelas mais ilustres autoridades do país árabe são despachadas em larga escala na internet e pelas agências de notícias desde que o brasileiro de 37 anos chegou, na quinta-feira, saudado por uma chuva de pétalas de rosas. O único problema é que a Confederação Asiática de Futebol informou que todos os jogadores têm de ser inscritos na Copa dos Campeões da Ásia com pelo menos 30 dias de antecedência. As quartas-de-final serão entre os próximos dias 9 e 15.