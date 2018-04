Romário pode ser a novidade no Flu A comemoração pela primeira vitória do Fluminense fora de casa neste Campeonato Brasileiro (3 a 2 sobre o Vitória) ficou em segundo plano nesta sexta-feira nas Laranjeiras. A expectativa de dirigentes, comissão técnica e do elenco ficou por conta da participação do atacante Romário no clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O artilheiro vai ser reavaliado neste sábado pelos médicos do clube para saber se está bem fisicamente para enfrentar o rival. Se ele puder atuar, esta será a primeira vez que o técnico Alexandre Gama vai poder escalar as quatros estrelas do elenco tricolor: Edmundo, Ramon, Roger e Romário. O fato de Ricardo Gomes, atual treinador do Flamengo, ter dirigido o Fluminense por cinco meses nesta temporada não foi visto como motivo de preocupação para os atletas. "A gente também conhece o trabalho dele", declarou Roger.