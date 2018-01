Romário pode ser o desfalque do Vasco O atacante Romário pode desfalcar o Vasco na partida deste domingo contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Ele faltou ao treino desta sexta porque, na quinta, disputou os 90 minutos de um jogo-treino contra o Macaé, contrariando ordem da comissão técnica, e sentiu dores musculares. Na ocasião, fez três gols na vitória por 6 a 4. Caso Romário seja vetado, o volante Amaral o substituirá. Com isso, Ygor exercerá função de terceiro zagueiro, atuando assim no sistema 3-6-1. ?Nunca se sabe se Romário estará com vontade de jogar ou não?, declarou Renato Gaúcho, irritado. O atacante Alex Dias afirmou que sonha em jogar pelo São Paulo, seu clube de coração, mas avisa que, no momento em que a bola rolar, o lado profissional pesará mais.