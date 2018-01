Romário pode ter de devolver dinheiro Romário pode ter de devolver US$ 600 mil dos US$ 1,5 milhão que recebeu para jogar três meses pelo Al Sadd, do Catar. O motivo seria o péssimo futebol apresentado no clube. O contrato terminaria em 31 de maio mas acabou antecipadamente pelo pobre desempenho do jogador, que não marcou nenhum gol. O clube do Catar havia desembolsado mais US$ 200 mil para que o Fluminense liberasse o atacante. O jogador cobrou o dinheiro adiantado para embarcar para Doha, em um momento de turbulência política no Oriente Médio, com a invasão do Iraque pelas tropas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Leia mais no Jornal da Tarde