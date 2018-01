Romário pode voltar ao Barcelona Aos 36 anos, Romário despertou o interesse do Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, o poderoso clube catalão estaria negociando a contratação do atacante brasileiro por seis meses. Como Romário não tem vínculo com nenhum clube - seu contrato com o Fluminense já acabou -, o Barcelona teria que arcar apenas com os salários do jogador. Se concretizado o negócio, Romário voltaria a um dos clubes onde fez mais sucesso - disputou a temporada de 1994, quando conquistou o título espanhol e ainda foi o artilheiro do campeonato. No Rio de Janeiro, o assessor de imprensa de Romário, Fernando Santana, diz não saber de nada.