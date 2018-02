Romário pode voltar do Catar nesta 4ª Pode chegar ao fim nesta terça-feira a curtíssima temporada do atacante Romário no Catar. Contratado pelo Al-Saad por US$ 1,5 milhão por três meses de contrato, o jogador campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994 não conseguiu marcar um gol sequer nas duas partidas que disputou pelo seu novo clube. Em meio às críticas que começou a receber por causa de suas atuações pífias, o ?Baixinho? resolveu colocou a culpa em Luca, treinador belga do time. ?Está difícil jogar no esquema tático 7-0-3. Precisamos de um novo treinador?, afirmou o atacante, ironizando o esquema montado pelo técnico, que prioriza a defesa e não escala nenhum jogador para armar jogadas. Ao assinar contrato com a equipe do Catar, Romário mostrava preocupação com a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Avisou que voltaria imediatamente ao Brasil caso o conflito colocasse a sua vida em risco. ?A guerra é lamentável e triste, mas se Deus quiser nada vai me acontecer. Voltarei ao Brasil se sentir alguma ameaça à minha integridade física?, afirmou no aeroporto do Rio de Janeiro no dia de seu embarque. A guerra começou, já fez muitas vítimas, mas não é o maior obstáculo do atacante. O maior inimigo do jogador é a sua conhecida dificuldade para se movimentar em campo. Como vem fazendo nos seus últimos anos no futebol brasileiro, Romário não corre, não se desloca para receber a bola e não dá o menor trabalho para seus marcadores. Na tentativa, inútil, de limpar a imagem e para mostrar que não foi ao Catar só por causa dos US$ 1,5 milhão por três meses de trabalho, Romário tem dito nas entrevistas que ainda tem planos para a sua carreira. Disse ao jornal local Gulf News semana passada que quer voltar à seleção brasileira. E que não trocou o Fluminense pelo Al-Saad por causa dos dólares. ?Não vim por dinheiro. Já tinha o suficiente antes de acertar com a equipe do Catar?, garantiu. Além dos US$ 1,5 milhão que exigiu que fossem depositados em sua conta antes de embarcar, Romário estaria cobrando até US$ 25 mil por entrevista que dá aos jornalistas que o solicitam no Catar.