Romário potiguar desfalca Baraúnas O Baraúnas terá um desfalque importante para a partida desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Mossoró (RN), pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil. Ainda se recuperando de uma lesão no joelho, o atacante Cícero Ramalho, de 40 anos, conhecido como Romário potiguar, não estará em campo. Após exames feitos na segunda-feira, o técnico Miluir Macedo decidiu poupar o jogador para a partida de volta, em Belo Horizonte, na próxima semana. Sem poder contar com Cícero, o treinador já decidiu que vai optar pela entrada de Henrique. O goleiro Isaías, que era dúvida devido a um problema na coxa, já está recuperado e não terá problemas para entrar em campo.